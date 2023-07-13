Стокгольм, 13 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Вся территория Швеции представляет интерес для Североатлантического альянса. Об этом 13 июля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью шведскому телеканалу SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил Столтенберг, у Швеции есть сильная, профессиональная и хорошо обученная оборона, также страна имеет на Балтике важное расположение.

Он добавил, что шведские границы с Норвегией и Финляндией позволят лучше координировать сухопутные войска, а в Балтийском море действуют шведские ВМС.

«Интерес представляет вся Швеция», — сказал он.

Как сообщало, 11 июля Столтенберг заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился ускорить процесс передачи заявки Швеции на вступление в НАТО в парламенте республики. Он назвал это событие «историческим» и предположил, что оно сделает альянс сильнее.

Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москву поразило то, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета для вхождения в НАТО. Он уточнил, что такой статус давал этим двум странам возможность играть самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет в Европе, а также на международной арене.