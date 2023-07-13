Пекин, 13 июля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. НАТО стоит переименовать в Североатлантическую организацию бандитов из-за действий Соединённых Штатов для разжигания конфликтов регионального уровня и манипуляций американскими союзниками. Об этом 13 июля написала китайская газета Global Times в статье по итогам саммита блока в Вильнюсе.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

В материале указывается, что альянс во главе с США пользуется термином «международная организация» для сокрытия истинной природы НАТО, представляющего собой «гангстерский кружок».

«К тому же США как лидер этой банды предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты, при этом наблюдая за ними издалека», — говорится в публикации.

Ввиду этого газета предлагает альянсу поменять своё название на более соответствующее сути.

«Уместно переименовать НАТО в «Североатлантическую организацию бандитов», — поясняется в статье.

Уточняется, что отношения НАТО и Пекина всё более накаляются, и потому попытки блока расширить сотрудничество с Японией — это желание «сдерживать» Китай, при том что США используют альянс в качестве марионетки для недорогого и удобного способа военного присутствия.

В то же время, по мнению издания, НАТО из-за особенностей своего стратегического мышления не сумеет изменить политику для действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а страны региона создали собственный комплекс «культуры и логики решения вопросов региональной безопасности», отличный от натовского.

Как сообщало ИА Регнум, страны — члены НАТО 11 июля в итоговой декларации по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе заявили, что углубление стратегического взаимодействия между Россией и Китаем противоречит их ценностям и интересам. Кроме того, они призвали китайскую сторону играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совбеза ООН и осудить российскую спецоперацию.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 12 июля призвал страны НАТО прекратить безосновательные обвинения в адрес Китая. Он подчеркнул, что отношения России и КНР выше военных союзов и стали моделью отношений между крупными державами. По словам дипломата, эти отношения коренным образом отличны от государств — членов альянса, создающих узкие группы и блоковое противостояние.