Москва, 13 июля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский привык находиться на острие общественного внимания, и поэтому для него оказалось весьма болезненным решение руководителей НАТО не принимать его страну в этот блок. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июля заявил психолог Алексей Рощин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я думаю, что поведение Зеленского вполне ожидаемо. За последние полтора года он привык к тому, что находится на самом острие общественного внимания, и вместе со своей Украиной он стал одним из флагманов современного Запада, который борется с «российской агрессией», а ему все помогают. То он посещает папу Римского, то Байдена, то выступает в ООН и так далее. Иными словами, человек считал себя важной фигурой с важной миссией», — сказал Рощин.

Но возможно, что сейчас происходит перелом тренда. Интерес к теме спадает, причём и к Украине, и к самому Зеленскому. А контрнаступление ВСУ не особенно задалось.

«Поэтому во всём мире эту историю стараются спускать на тормозах. А значит, не уделять и Зеленскому прежней доли внимания», — констатировал психолог.

Зеленский воспринимает это болезненно, «оказавшись чужим на этом празднике жизни». По мнению психолога, тут можно вспомнить фильм «Здравствуйте, я ваша тётя», когда главный герой был в центре всех интриг, и все к нему обращались, он женил внучек лордов и сам был предметом страсти. А потом вдруг двери закрылись, и он оказался никому не нужен, и все стали делать вид, что не знают его.

«Зеленский считал, что у него миссия. А раз Украину не пускают в НАТО и не дают реализоваться желаниям Киева, то это ставит под вопрос его собственную миссию как президента государства. В такой ситуации он начинает вести себя так, как, по его мнению, должен вести себя глава государства. А это не срабатывает», — подытожил Рощин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что саммит НАТО в Вильнюсе ознаменовался целым рядом дерзких высказываний президента Украины. В частности, он назвал абсурдными и беспрецедентными планы альянса обсуждать не членство его страны в НАТО, а только приглашение к вступлению. После выяснилось, что руководитель киевского режима даже грозил проигнорировать первое заседание совета Украина — НАТО.

Описывая такое поведение, западные журналисты констатировали, что Зеленский ведёт себя как «капризная примадонна», которая полагает, что ей должен весь мир.

Дело дошло до того, что Зеленского призвали не предъявлять бесконечного списка требований и даже «остыть».

Также есть сведения, что риторика президента Украины «привела в ярость» делегацию из США.