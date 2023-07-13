Москва, 13 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Аномально высокого роста цен на внутренние авиаперелёты на летний период не наблюдается, сообщили 13 июля в пресс-службе Минтранса России.

ТАСС

«По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается», — отметили в ведомстве.

Повышение цен на авиабилеты традиционно происходит летом, что позволяет компенсировать недополученную прибыль так называемого «низкого» сезона. При этом меры господдержки и условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.

В ведомстве добавили, что рост стоимости авиабилетов в России в январе–мае составил в среднем 6,2% или на 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом информация о том, что стоимость билетов может вырасти на 40%, не имеет оснований, подчеркнул замглавы Минтранса Игорь Чалик.

Как отметил Чалик, авиакомпании наращивают перевозки внутри страны, задействуют для рейсов по России воздушные суда повышенной вместимости, ранее использовавшиеся на международных линиях.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость перелёта по России в салоне экономкласса в мае 2023 года достигла максимального значения с 2000 года и составила порядка 7 тыс. рублей. По данным Росстата, цены на перелёты в экономклассе выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предыдущий рекорд (6892,51 рублей) Росстат зафиксировал в августе 2010 года.

В апреле Чалик предположил рост цен на авиабилеты на направления внутри России в 2023 году на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения размеров субсидирования авиационной отрасли. По словам замглавы ведомства, в рамках этой ситуации возможно сокращение количества полетов.

При этом российские авиакомпании начали отменять некоторые рейсы по России. Причиной послужило сокращение субсидий авиакомпаниям от государства в размере 1,5 млрд рублей из-за дефицита бюджета. Больше всего авиарейсов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. В связи с этим Минтранс планирует ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпаний. Предполагается, что он может составить около 300 рублей с пассажира.