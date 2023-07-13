Москва, 13 июля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Если практика применения комплекса дистанционного управления «Курган» при взаимодействии с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет» будет успешной, то российские войска могут перейти на полное дистанционное управление ракетными комплексами, чтобы обезопасить бойцов от вражеского удара. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее спецназ российской группировки «Юг» впервые применила комплекс дистанционного управления «Курган» совместно с противотанковым ракетным комплексом «Корнет» в зоне военной операции на Украине. До этого оператору необходимо было в момент запуска снаряда находиться в непосредственной близости к установке.

Как отметил полковник Тимошенко, разработка призвана сберечь как можно больше жизней бойцов, взаимодействующих с ПТРК.

«Где-то размещается установка «Корнета», ракета находится уже на пусковой, а разведка — боевая группа, обслуживающая ПТРК, которая обнаружила цель противника, — теперь находится не прямо возле комплекса и не держит прицел непосредственно вблизи «Корнета», а действует на расстоянии. И даже если противник сможет засечь местоположение комплекса и ударить по нему, то военная бригада не пострадает, поскольку будет находиться в стороне — дистанционно обслуживать ПТРК», — рассказал Тимошенко.

Военный эксперт объяснил, что пульт дистанционного управления позволяет запускать снаряды, находясь на расстоянии примерно 50 метров от ПТРК, чтобы не подвергать опасности оператора. Как отметил Тимошенко, если противник начнёт атаку, то будет целиться по самому комплексу «Корнет», не зная, что военные с пультом управления в этот момент находятся на более безопасной позиции. По словам полковника, проблема всех пусковых комплексов на сегодняшний день заключается в том, что ими приходится управлять, непосредственно находясь у самой установки.

«Американцы с помощью комплекса «Джавелин» пытались решить эту проблему, там была похожая на «Курган» разработка, но менее удачная. Вероятно, это новый виток модернизации ракетных пусковых комплексов. Если практика применения «Кургана» будет успешной, то такими дистанционными установками будут оснащать и другие комплексы», — допустил полковник.

Военный эксперт также рассказал, что противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения современной бронетанковой техники и способен поражать цель даже в тёмное время суток. Функции оператора при работе с комплексом сводятся к обнаружению цели через прицел, производству выстрела и удержанию прицела на цели вплоть до её поражения, что и являлось главной опасностью для бойцов, осуществляющих выстрел.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая российский зенитный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире продемонстрировал автоматический режим работы в бою. ЗРК уничтожил военные самолёты украинской армии в зоне СВО.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что вооружённые силы России используют особенные артиллерийские снаряды для дистанционного минирования, которые наносят сокрушительный удар по ВСУ. По его словам, российские военнослужащие используют специальные артиллерийские снаряды, которые способны дистанционно создавать новые минные поля после того, как ВСУ их разминируют, нанося сокрушительный удар по украинской армии, пытающейся прорвать российскую оборону в ходе наступления.