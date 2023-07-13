Санкт-Петербург, 13 июля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Директор актёра Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал ИА Регнум о состоянии госпитализированного актёра. По словам представителя артиста, ситуация стала последствием первого инсульта и большого количества работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Краско

«Он был на даче в Грузино с начала лета, там всё это и случилось. Резко ухудшилась речь и перестал чувствовать левую часть туловища. Левая нога полностью потеряла чувствительность», — рассказал Смородинов.

Он отметил, что рядом с Краско живёт его коллега по цеху Михаил Боярский, который мог бы помочь, окажись он рядом. Но в этот день рядом с домом Краско никого не оказалось.

«Последнее время у него было очень много работы: антрепризы, съёмки на телевидении, фестивали. Эта ситуация — последствие первого инсульта и большого количества работы», — подытожил директор актёра.

ИА Регнум сообщило 13 июля, что Иван Краско попал в реанимацию. Артиста экстренно госпитализировали в один из кардиоцентров Санкт-Петербурга из-за возникшего недомогания. Медики диагностировали у актёра неблагоприятные последствия инсульта. Ранее у артиста уже были проблемы с сердцем, в январе 2023 года ему диагностировали инсульт, и он проходил восстановительное лечение. 19 января его выписали из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга и предложили пройти полное обследование в Центре им. Алмазова и, возможно, сделать операцию на сердце.