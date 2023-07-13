Москва, 13 июля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Европейскому союзу придётся повышать безопасность Киева в ущерб собственной. Об этом сообщил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Евросоюз становится заложником Киева из-за гарантий безопасности. Тот сможет диктовать свои условия», — сказал Логвинов корреспонденту РИА Новости.

Дипломат отметил, что несмотря на громкие заявления о том, что Украина «близка к НАТО как никогда», какого-либо графика вступления в альянс Киев так и не получил. Он подчеркнул, что альянс ограничился лишь обещаниями.

По его словам, ЕС становится заложником Киева, который, почувствовав себя одной ногой в НАТО и одновременно являясь кандидатом на вступление в Евросоюз, сможет диктовать союзу, как им повышать безопасность Украины в ущерб собственной. Так, Евросоюз втягивает себя в авантюру без права влиять на её исход, считает Логвинов.

Как сообщало ИА Регнум, страны G7 согласовали 12 июля рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской. В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в частности, осуществлять гражданский контроль над военнослужащими. Помимо этого, Киеву будет необходимо реформировать судебную систему страны.

В конце июня страны — члены Европейского союза договорились продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине. 22 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы, рассчитанной на 2023 календарный год.