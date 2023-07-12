Электросталь, Московская область, 13 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Двум мужчинам, напавшим на 19-летнего жителя Электростали из-за его причёски, следователи предъявили обвинение. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«С учётом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве (ч.3 ст.111 УК РФ и ч.2 ст. 213 УК РФ)», ― говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. Ранее дело возбудили по статье о хулиганстве и умышленном причинении травм (п. п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Для дальнейшего расследования по инициативе Главного следственного управления СК России по Московской области из органов МВД дело передали в следственный отдел по Электростали.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения, произошёл 9 июля. Пострадавший рассказал, что нападавшим не понравилась его внешность, а в конце разговора ему начали срезать волосы вместе с частью скальпа.

Полицейские задержали сначала первого подозреваемого, позднее установили местонахождение второго, который скрывался в Обнинске в Калужской области.

В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. В отношении них 12 июля суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об аресте ходатайствовало следствие.

Один из задержанных на судебном заседании заявил, что раскаивается. Он рассказал, что был пьян и очень сожалеет о содеянном. Мужчина признался, что испугался и сразу убежал.