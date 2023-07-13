Москва, 13 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Правительство направит 15 млрд рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по погашению ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом на совещании кабмина 13 июля заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Правительство дополнительно направит 15 миллиардов рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующий», — сказал он.

Премьер отметил, что родители смогут получить выплаты в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения ипотечных займов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми во всех регионах, кроме Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Речь в частности идёт о займах для приобретения такими семьями квартир площадью более 60 и 80 кв. м стоимостью до 9 и до 12 млн рублей соответственно.

С момента запуска «Семейной ипотеки» в России ей воспользовались более 500 тыс. семей. Ожидается, что в 2023 году программой воспользуются не менее 165 тыс. семей с детьми.