Кабмин направит 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой
Правительство выделило 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку
Москва, 13 июля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Правительство направит 15 млрд рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по погашению ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом на совещании кабмина 13 июля заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Правительство дополнительно направит 15 миллиардов рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующий», — сказал он.
Премьер отметил, что родители смогут получить выплаты в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения ипотечных займов.
Как сообщало ИА Регнум, в конце июня президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми во всех регионах, кроме Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Речь в частности идёт о займах для приобретения такими семьями квартир площадью более 60 и 80 кв. м стоимостью до 9 и до 12 млн рублей соответственно.
С момента запуска «Семейной ипотеки» в России ей воспользовались более 500 тыс. семей. Ожидается, что в 2023 году программой воспользуются не менее 165 тыс. семей с детьми.