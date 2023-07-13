Тамбов, 13 июля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Инициатива педагогических вузов России о формировании единого стандарта воспитания при подготовке будущих учителей поддержана на уровне Минпросвещения. Особую роль педагога в формировании мировоззрения детей и молодежи, значимость объявленного президентом Года педагога и наставника подчеркнул председатель Тамбовской областной думы, заслуженный учитель России Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«Сегодня, на фоне происходящих в мире событий, государство особое внимание уделяет вопросам молодежной политики, духовно-нравственного, патриотического воспитания. К этим темам мы неоднократно обращались на заседаниях комитетов, фракции партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе, Общественного совета при областной думе», — отметил он.

«Мы отчетливо видим, — заявил Евгений Матушкин, — какие «идеалы» продвигает западное общество: разрушение института традиционной семьи, потребительское отношение к жизни, нравственную деградацию. Именно поэтому государство сегодня уделяет особое внимание патриотическому воспитанию, сохранению наших традиционных ценностей, которые лежат в основе здорового общества. Прежде всего эта работа ориентирована на молодое поколение россиян, начинается с детского сада и продолжается затем в школах, колледжах, вузах».

Фото Павла Васильева Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

По мнению председателя Тамбовской областной думы, роль педагога очень важна в выстраивании у школьников и студентов системы моральных ценностей, нравственных ориентиров. Поэтому и воспитательная работа должна быть системной, а учителя, преподаватели должны быть готовы к этой работе. На уровне Минпросвещения поддержана инициатива формирования единого стандарта воспитания для педвузов страны.

«Для будущих педагогов важно иметь необходимые знания и умения в этой сфере, чтобы впоследствии реализовывать их в общении с детьми и родителями», — подчеркнул он.

Особую роль учителя также призван подчеркнуть Год педагога и наставника, объявленный президентом РФ. «В образовательных организациях региона проводится большая работа по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи. Школьники, например, активно поддерживают своими письмами участников специальной военной операции, студенты участвуют в изготовлении маскировочных сетей, в волонтерской деятельности, — рассказал Евгений Матушкин. — На базе тамбовского учебно-методического центра «Авангард» старшеклассники и студенты СПО во время сборов осваивают курс основ военной службы».

Как сообщили в пресс-службе Тамбовской областной думы, для руководства области работа по патриотическому воспитанию молодежи — приоритетное направление деятельности. По инициативе главы региона Максима Егорова во всех школах, которые обновили по программе капитального ремонта, и в школах-новостройках созданы залы боевой и воинской славы. Также активно реализуется проект «Парта Героя».

«Но роль учителя в патриотическом воспитании молодежи переоценить невозможно. Мы знаем, что нельзя заставить человека стать патриотом, но можно вырастить человека-патриота, опираясь на национальные традиции, воспитывая молодых людей на примерах соотечественников, проявивших себя в труде и ратном деле», — резюмировал Евгений Матушкин.