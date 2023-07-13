Москва, 13 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Банкомат российского производства с функцией рециркуляции денег представила на международной промышленной выставке «Иннопром» московская корпорация «САГА». Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, московские банкоматы установили ВТБ и МТС-Банк, а сейчас свыше 30 банков проводят тестирование устройств.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На международной промышленной выставке «Иннопром»

«В прошлом году московский банкомат был внесен в реестр российского промышленного оборудования Минпромторга России и в список устройств, рекомендованных Центробанком России для применения кредитными организациями», — рассказал Владислав Овчинский. Он пояснил, что банковский автомат с аутентичным запатентованным дизайном оснащен функцией рециркуляции денег, что предусматривает прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же купюр другому без обработки в банке или ином финансовом учреждении. «Это позволит в значительной степени снизить расходы на инкассацию и оптимизировать операционные затраты», — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Банкомат может фиксировать на видео все операции, считывать штрих-коды и QR-коды, печатать чеки и выписки, кроме того, он выполнен из вандалостойких материалов, а экран оснащен защитным стеклом «от подсматривания».