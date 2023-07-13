Екатеринбург, 13 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Инновационный проект с элементами искусственного интеллекта представила компания «ФосАгро» на международной выставке «Иннопром — 2023». Как отметили в пресс-службе «ФосАгро», разработанная специалистами предприятия технология служит надежным инструментом повышения продуктивности бизнес-процессов и эффективной коммуникации с партнерами и государственными органами.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 2010 года. Главная тема «Иннопром — 2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления». В деловой повестке: цифровые технологии, промышленные IT-разработки, машиностроение, медицинское оборудование и др. В этом году для участия в выставке прибыли делегации 16 иностранных государств и представители компании из 60 регионов России. На главной стратегической сессии «Иннопрома» с программными заявлениями выступили главы правительств России, Казахстана и Белоруссии.

С 10 по 13 июля на полях международной выставки состоялись более сотни конференций и пленарных сессий. Об опыте «ФосАгро» в рамках сессии «Эффективное электронное взаимодействие бизнеса — как достичь результатов» рассказал директор по информационным технологиям АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Сергей Диденко. Он обозначил основные сервисы электронного взаимодействия, которые используются в электронном документообороте компании.

«С 2017 года объем электронных документов непрерывно увеличивался и сейчас составляет до 89,5% от всего объема получаемой компанией корреспонденции. Мы построили систему, которая с помощью инновационных технологий — элементов искусственного интеллекта — позволяет автоматически распределять документы по центрам финансовой отчетности, — отметил Сергей Диденко. — Такие меры позволили значительно сократить сроки обработки документов и трудовые затраты при работе с контрагентами».

Иван Шилов, ИА REGNUM Искусственный интеллект

Также участники сессии обсудили опыт «ФосАгро» по внедрению системы автоматической обработки входящих требований Федеральной налоговой службы РФ. Здесь особенно стоит обратить внимание на тот момент, что до внедрения этой системы на обработку документа требовалось до пяти рабочих дней, а теперь же этот процесс занимает всего около полутора часов. В целом экономия рабочего времени занятых этим процессом сотрудников составила 96,3%.

Представители «ФосАгро» поделились своим опытом и в тематических треках «Новые промышленные технологии» и «Промышленные ИТ». На этих сессиях обсуждались вопросы по импортозамещению программного и аппаратного обеспечения. В частности, «ФосАгро» выступает якорным заказчиком и флагманом проектов по внедрению отечественных платформ MES и АСУ ТП. Этот опыт был представлен под эгидой индустриального центра компетенции (ИЦК) «Химия».