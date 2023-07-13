Москва, 13 июля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В театре «Современник» отменили спектакли с участием народной артистки России Марины Неёловой. Об этом 13 июля сообщили в дирекции театра.

Евгений Одиноков/РИА Новости Актриса Марина Неелова

На сайте учреждения сообщили, что 11 июля отменили спектакль «203-205» и спектакль «Собрание сочинений», запланированный на 10 июля. Последний заменили показом «Пигмалиона». В обоих постановках задействована Марина Неёлова.

«Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с её участием отменены», ― сказал в беседе с РИА Новости представитель дирекции.

При этом директор московского театра «Современник» Юрий Кравец в беседе с ТАСС опроверг информацию о госпитализации актрисы. Он подчеркнул, что народная артистка РСФСР находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что 76-летнюю Неёлову экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По информации Telegram-канала Mash, в начале июля актриса обратилась в несколько клиник с болями в животе. Медики диагностировали е неё неинфекционный гастроэнтерит и колит. Сейчас Неёлова находится под постоянным присмотром врачей.

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Марина Неёлова является лауреатом нескольких государственных премий. Большая часть её творческой жизни прошла в «Современнике». В кинематографе наиболее известные роли она сыграла в таких советских картинах, как «Старая, старая сказка», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева», «Дорогая Елена Сергеевна».