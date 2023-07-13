Санкт-Петербург, 13 июля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Актёра Ивана Краско 13 июля экстренно госпитализировали в реанимацию в Санкт-Петербурге.

ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский Актёр Иван Краско

Артиста доставили в один из кардиоцентров города. Краско почувствовал недомогание, и ему вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у актёра неблагоприятные последствия инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как сообщало ИА Регнум, 6 января Краско госпитализировали с инсультом, после чего он проходил восстановительное лечение. 19 января его выписали из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. Ему также предложили пройти полное обследование в Центре им. Алмазова и, возможно, сделать операцию на сердце. Сам он заявил, что чувствует себя прекрасно.

Перед этим, в декабре 2022 года Ивана Краско поместили в Мариинскую больницу для профилактики общего состояния. Однако он вскоре покинул её для участия в спектакле.

Краско — советский и российский актёр театра и кино, писатель, народный артист России. Родился 23 сентября 1930 года, в кино дебютировал в 1960 году в эпизоде фильма «Балтийское небо». Долго оставался эпизодическим актёром, первой полноценной ролью стал персонаж сериала «Сержант милиции».