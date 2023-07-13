Туапсинский район, Краснодарский край, 13 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Тела двух из четырех человек, пропавших после сильнейших ливней на Кубани, найдены в частном доме, который смыло при подтоплении в Туапсинском районе Краснодарского края. Речь идёт о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения, информирует ТАСС со ссылкой на источники прокуратуре региона. «Вести FM» со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю уточняют, что частный дом с тремя людьми уплыл в поселке Тюменском. Строение понесло по реке Казачья щель, впадающей в Чёрное море. Также в море была смыта машина с местным жителем. О его судьбе пока ничего не известно.

Telegram-канал губернатора Вениамина Кондратьева Последствия потопа в Туапсинском районе Краснодарского края

Из официального сообщения надзорного ведомства за 13 июля следует, что в затронутых стихией поселениях на базе оперативных штабов развернуты временные приемные прокуратуры. Они призваны оказывать оперативную правовую помощь пострадавшему населению. Также отмечается, что в настоящее время угроза подтопления территорий населенных пунктов Туапсинского района сохраняется. Вместе с тем работы по откачке паводковых вод с территории населенных пунктов и оценке ущерба, причиненного стихией, уже ведутся.

Как сообщало ИА Регнум, наводнение в Кубани случилось в ночь на 12 июля: за несколько часов выпало 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы, отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Пропавшими без вести стали четверо человек. Обитателей всех четырех развёрнутых пунктов временного размещения власти региона обещали снабдить всем необходимым.

В сети тем временем публиковались многочисленные видеосвидетельства того, как стихия несет автомобили по улицам жилых кварталов и сваливает в кучу в узких местах. Множество домов и улиц оказались подтоплены в Горском, Дефановке. В Джубге кроме жилья подтопило поликлинику, свидетельствовали спасатели. Вместе с представителями МЧС ливням противостояли обычные граждане. К примеру, одна местная жительница вооружилась шваброй, чтобы сгонять потоки воды к люку, а другие горожане расчищали ливневку прямо посреди проезжей части.

В обшей сложности пострадало более 300 домовладений в 11 населенных пунктах. Режим ЧС связи с угрозой затопления действует Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района.