Москва, 13 июля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Госдума 13 июля одобрила поправку к законопроекту о расторжении законного брака при смене пола одним из супругов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

В соответствии с поправкой, статья 16 Семейного кодекса России, перечисляющая основания прекращения брака, дополнится нормой о прекращении союза после изменения записи акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов. Исключений из этой нормы не предусматривается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Думе рекомендовали принять во втором чтении закон о запрете смены пола. В соответствии с законом, юридическая сила документа не затронет лиц, сменивших пол до дня его вступления в силу. Через два дня депутаты приняли во втором чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей.

Ко второму чтению в документ внесли поправки, по которым после вступления закона в силу аннулируются справки о смене пола, по которым произвели операцию, и об аннулировании брака после смены пола. Кроме того, для людей, сменивших пол, введут запрет на усыновление детей и установление попечительства.

Министерство здравоохранения 14 июня поддержало ужесточение регулирования вопроса смены пола. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что это недопустимо проводить только на основании желания пациента. В феврале 2023 года он заявил, что Россия не согласна с политикой Запада по навязыванию идеи смены пола. В Кремле также прокомментировали законопроект, но от чётких оценок на данном этапе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался.