Москва, 13 июля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Две самоходные артиллерийские установки ВСУ уничтожили российские военные за сутки на херсонском направлении, сообщил 13 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС Работа расчета самоходной гаубицы «Гиацинт-Б» в зоне СВО

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», — сказал Конашенков.

12 июля в Минобороны заявили об уничтожении российскими военными на херсонском направлении двух артиллерийских систем М777 американского производства, двух военных автомобилей и 40 военных.

На этом направлении российские штурмовые группы 11 июля продолжали разведывательно-поисковые действий на островах в районе Антоновского моста. 10 июля на херсонском направлении российские военные сбили три ракеты Storm Shadow производства Великобритании.