Симферополь, 13 июля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Очередь из желающих проехать по Крымскому мосту автомобилей со стороны Краснодарского края ликвидировали. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«13:00 (совпадает с мск). Со стороны Тамани затруднений нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи у моста скопилось 260 автомобилей, и время ожидания проезда в этой пробке составляет до одного часа.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 июля очередь автомобилей около Крымского моста со стороны Кубани выросла до 600 автомобилей. На тот момент из-за этого время ожидания в ней составляло около трёх часов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с движением по Крымскому мосту необходимо обеспечивать безопасность. Представитель Кремля отметил, из-за этого движение автотранспорта нельзя оставить бесконтрольным, это, по его словам, влечёт за собой определённые издержки.