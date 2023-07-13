Москва, 13 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ночью нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил на брифинге 13 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ», — заявил военный.

Представитель Минобороны подчеркнул, что в результате удара все объекты поражены и цели достигнуты.

Ранее Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными топливных складов ВСУ в Одесской области. Военный заявил, что украинские склады ликвидировали в районах населённых пунктов Малодолинское и Черноморск.

Как сообщало ИА Регнум 1 июля, ВС России также нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ в районе города Запорожье. 28 июня Минобороны сообщило об ударах российских военных по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ. Воздушно-космические силы России ударили по ним высокоточным оружием. В ведомстве добавили, что цели были успешно поражены.