Донецк, 13 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Российский военный с позывным Юган, несмотря на контузию, в одиночку смог остановить атаку группы украинских военных на донецком направлении. Выиграть время для контратаки бойцу группировки сил «Юг» помогло то, что украинские солдаты перепутали местоположение вражеских окопов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник малой группой начал бодрое наступление на наши позиции, но, видимо, плохо прочитал карту», — рассказал корреспонденту РИА Новости командир подразделения, в котором служит Юган.

Российский военный получил контузию, но сменил позицию и снова открыл огонь, ранив одного из бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Второй украинский военный при попытке бегства нарвался на минные заграждения.

Сейчас Юган находится в госпитале на лечении.

Как сообщало 13 июля ИА Регнум, группа российских разведчиков в ходе одного боя уничтожила превосходящие силы солдат ВСУ. Командир разведроты Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Метис рассказал, что в ходе боя, который шёл более 2,5 часа, военные ликвидировали десятки украинских солдат. Потери ВСУ составили 60 бойцов, а также 19 единиц легкобронированной техники, включая Hummer, пикапы и фургоны. Разведчикам потерь удалось избежать. Метису присвоили звание Героя России, остальных разведчиков наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу».