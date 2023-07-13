Москва, 13 июля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Ростех» передала Министерству обороны вторую в нынешнем году партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба госкопорации.

Владимир Астапкович/РИА Новости Су-35С

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России вторую за текущий год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С», — говорится в сообщении.

Количество переданных военному ведомству боевых самолётов не указывается.

Уточняется, что истребители из новой партии Су-35С завершили цикл наземных и лётных испытаний в разных рабочих режимах, после чего совершили перелёт с заводского аэродрома к месту несения службы.

Многофункциональные истребители Су-35С являются сверхманёвренными машинами поколения 4++, созданными с использованием отдельных технологий пятого поколения. На истребителях стоят новые двигатели с увеличенной тягой, что позволяет им развивать скорость до 2500 км/ч и поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) получили очередную партию истребителей Су-35С. Он назвали эти машины одним из лучших оперативно-тактических самолётов в мире.

Позднее гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что ВКС в 2023 году получат больше истребителей пятого поколения Су-57. Он уточнил, что предприятие также производит следующие партии самолётов Су-35.

После этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что используемые украинской авиацией боевые самолёты устарели и не способны противостоять российским сверхманёвренным истребителям Су-35. Также он посетовал на то, что Запад не поставляет Киеву машины натовского образца.