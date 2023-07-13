Москва, 13 июля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Коц 13 июля показал видео передвижения колонны ЧВК «Вагнер» по трассе М4. Он отметил, что в колонне нет военной техники, а сопровождает её полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В колонне есть автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения», — сообщил Коц.

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Переход принадлежащей Евгению Пригожину ЧВК на территорию Белоруссии связан с попыткой мятежа, совершённой 24 июня. Тогда в ходе переговоров им предложили перебраться в соседнюю республику, вернуться к семьям или заключить контракт с Минобороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что в тот момент многих бойцов ЧВК пытались использовать втёмную, но они не раз доказывали свой патриотизм, сражаясь в интересах страны. Глава государства пообещал всем сложившим оружие право самим решить свою судьбу, выбрав из трёх вариантов: вернуться домой, заключить контракт с Минобороны или уйти на территорию Белоруссии согласно договорённостям с Минском.

Ранее Министерство обороны сообщило о завершении приёма тяжёлой техники от ЧВК «Вагнер». Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что среди переданного вооружения в том числе оказались сотни единиц тяжёлого вооружения: танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и многое другое. Многие единицы переданной техники не применялись в бою.