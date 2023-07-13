Феодосия, Крым, 13 июля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В Феодосии следователи выясняют обстоятельства взрыва, прогремевшего возле жилого дома в Феодосии 12 июля. Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК в Крыму и Севастополе, дознаватели проведут ряд экспертиз, установят владельца транспортного средства, а также причастных к преступлению лиц, и мотивы их действий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Следствие отрабатывает различные версии произошедшего. На месте взрыва продолжает работать созданная группа из числа опытных следователей и следователей-криминалистов, в том числе ― управления по расследованию особо важных дел.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земская, 18 в Феодосии прогремел взрыв. Недалеко от подъезда №7 сдетонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В результате проходившие мимо пожилые женщины получили ранения. Их госпитализировали в больницу.

Как уточнил руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов, от взрывной волны вылетели стёкла в окнах во внутренней части двора, запчасти мопеда разлетелись в радиусе 200 метров.