Москва, 13 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. В центре Москвы избили 23-летнего сыны телеведущего Кирилла Эйхфуса Марка. Нападавший бил парня головой об асфальт. Сейчас он находится в больнице, не может ходить после операции. Об этом ИА Регнум рассказал его отец телеведущий Кирилл Эйхфус.

Валерий Левитин/РИА Новости Кирилл Эйхфус

Поздно вечером 10 июня 23-летний Марк Эйхфус переходил дорогу в центре столицы недалеко от Петровки, 38. Одному из водителей не понравилось, что парень долго шел по пешеходному переходу. После словесной перепалки водитель «Газели» вышел из автомобиля и набросился на Марка. Мужчина бил парня по всему телу кулаками и несколько раз ударил головой об асфальт. После нападения Марка госпитализировали в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева с черепно-мозговой травмой и повреждениями колена.

«Сейчас Марк находится в больнице, ему провели операцию. Медики говорят, что реабилитация может занять до полугода. Он пока не может ходить. На него напал водитель «Газели», перевозившей какое-то оборудование. Он просто убивал моего сына, он бил его головой об асфальт, о бордюр, душил его и так далее. У него как будто была цель его убить. Я даже не знаю, из-за чего это произошло. Меня больше интересует здоровье сына и судебная справедливость, которая будет обязательно реализована», — говорит телеведущий.

Экспертиза квалифицировала травмы, которые получил Марк, как вред здоровью средней тяжести. По факту нападения уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемого задержали 5 июля.

«По подозрению в совершении данного преступления был задержан 29-летний мужчина, зарегистрированный в Ставропольском крае. Его вина полностью доказана материалами дела и признательными показаниями. Сейчас он находится под подпиской о невыезде», — рассказал собеседник агентства.

23-летний Марк Эйхфус несмотря на травмы сумел с отличием защитить диплом МГТУ им. Н. Э. Баумана. После нападения парень на инвалидной коляске приезжал на защиту в университет, а после лёг в больницу на операцию.

Отец пострадавшего — Кирилл Валерьевич Эйхфус — известный телеведущий. Он начал работу на телевидении в конце 90-х на телеканале «Дарьял ТВ». Затем вёл в паре со своим братом-близнецом Андреем Эйхфусом шоу о боях без правил. В течение семи лет Кирилл Валерьевич был парламентским корреспондентом и ведущим рубрики программы «Городское собрание» на канале «ТВ Центр». Он был номинирован на премию «ТЭФИ» как лучший репортёр телеканала «ТВ Центр» в номинации «Репортаж» и награждён премией Мосгордумы. Вместе с братом Эйхфус вёл ток-шоу «Только ночью» на телеканале «ТВ Центр» и передачу «Специальный репортёр» на телеканале «Доверие». С 2011 года журналист работает в холдинге «Москва Медиа». Он стал одним из ведущих проекта «Формула качества» на телеканале «Москва 24».