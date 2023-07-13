Москва, 13 июля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей. Законопроект приняли единогласно на пленарном заседании 13 июля.

Илья Питалев/РИА Новости

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — говорится в тексте документа.

Ко второму чтению в текст документа внесли ряд поправок. Так, после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Также смена пола одним из супругов будет основанием для аннулирования брака. Кроме того, для людей, сменивших пол, будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними.

Третье чтение запланировано на 14 июля.

Авторами проекта стали почти 400 депутатов от всех фракций. Поправки предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Как сообщало ИА Регнум, ранее парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Министерство здравоохранения 14 июня поддержало ужесточение регулирования вопроса смены пола. Глава ведомства Мурашко заявил, что это недопустимо проводить только на основании желания пациента. В феврале 2023 года он заявил, что Россия не согласна с политикой Запада по навязыванию идеи смены пола.

В Кремле также прокомментировали законопроект. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от чёткой оценки по этому вопросу.

В конце мая депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) вносить изменения в документы на основании соответствующих медсправок.