Берлин, 13 июля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Итоги саммита НАТО, прошедшего 11–12 июля в Вильнюсе, стали отражением реальности, которую осознали лидеры западных стран: Украина не способна победить Россию на поле боя.

Kay Nietfeld/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе саммита НАТО в Вильнюсе

Североатлантический альянс, в свою очередь, не собирается ввязываться в войну против России — ни ради киевского режима, ни ради Украины как таковой. К такому выводу пришёл немецкий политолог Александр Рар.

«Лидеры НАТО запутались в своём нарративе, который не выдержал столкновения с реальностью, — сказал Рар ИА Регнум. — Запад, который жил лозунгом «Россия должна проиграть Украине», столкнулся с реальностью. А она такова, что Россия на поле боя не слабеет, тогда как Украина не становится сильнее. Лидерам НАТО становится ясно, что Украина не может военным путём одолеть Россию и поэтому затягивает Североатлантический альянс всеми хитростями в войну с Россией. Но Запад, похоже, на саммите в Вильнюсе прозрел — ну не хочет он по повелению Владимира Зеленского ввязываться в третью мировую войну».

Ранее сообщалось, что украинский президент возмутился нежеланием лидеров НАТО обсуждать на саммите членство Украины в альянсе, фактически обвинив НАТО в нежелании помогать его стране. Также он, по данным The New York Times, угрожал не прийти на первое заседание Совета Украина — НАТО. Заявления Зеленского вызвали ярость у представителей США, присутствовавших на саммите альянса, отмечали источники The Washington Post. В результате, по сведениям британского Express, киевскому руководителю на саммите НАТО вынесли жёсткое предупреждение. Британский министр обороны Бен Уоллес на полях саммита упрекнул украинское руководство в неблагодарности за военную помощь, предоставленную западными странами.

Угрозы Зеленского проигнорировать первое заседание Совета Украина — НАТО надо оценивать как игру на публику, так как отчитываться перед Западом украинскому руководителю всё равно придётся, ранее сказал ИА Регнум зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ряд западных экспертов крайне скептически оценивают натовские перспективы Украины. Так, американский политолог Джон Миршаймер призвал в интервью гонконгскому изданию South China Morning Post готовиться: по итогам СВО оставшаяся часть Украины станет неблагополучным государством-обрубком, неспособным вести боевые действия против России, который не будет соответствовать критериям вступления ни в НАТО, ни в Евросоюз.