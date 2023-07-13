Киев, 13 июля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Для Украины существует три варианта завершения военных действий, но только один из которых можно назвать позитивным для Киева. Об этом 13 июля заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Александр Кряжев/РИА Новости Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк

По его словам, первым из таких вариантов является победа Киева в конфликте, после которой государство Украина будет полностью доминировать в регионе, сможет наладить «очень чёткие партнёрские отношения», а также модернизировать армию, которая при этом может стать эффективной.

Подоляк также назвал две негативных для Киева возможности исхода конфликта. Одним из таких станет поражение киевских властей, что, по его мнению, приведёт к исчезновению украинского государства за несколько лет. Вторым негативным вариантом он назвал появление линии разграничения и новых Минских соглашений, при котором Украина исчезнет медленнее.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года украинский президент подписал указ о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта.

11 июня Подоляк назвал переговоры с Россией на основе предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки мирных инициатив бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы. По его утверждению, для таких переговоров не существует никаких фундаментов.

Президент России Владимир Путин 13 июня заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что ключ к решению этой проблемы находится на стороне коллективного Запада.

После этого пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков отметил, что Россия не закрывает дверь перед переговорным процессом по урегулированию украинского конфликта. При этом он добавил, что пока никаких перспектив к началу мирных переговоров не просматривается.