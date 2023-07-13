Москва, 13 июля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Жена рэп-исполнителя Алексея Долматова (Гуфа) Юлия Королёва подала на развод. Об этом стало известно 13 июля.

Кадр из видео Юлия Королёва

В сети появилось фото с данными о судебном слушании. Встречу супругам назначили на 27 июля. По закону Гуфу и Королёвой предоставят время для примирения и официально расторгнут брак, если этого не произойдёт. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Как сообщало ИА Регнум в апреле 2023 года, Гуф лично объявил, что спустя полтора года супружеской жизни разводится с Королёвой. Он отметил, что сообщил об этом самостоятельно, чтобы избежать домыслов и сплетен. Все вопросы будут решать адвокаты, заявил рэпер. Несмотря на это, Долматов отметил, что счастлив, что у него есть дочь, и что он всегда будет рядом.