Стокгольм, 13 июля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Шведский Верховный суд остановил экстрадицию двух человек, которой требовали власти Турции. Об этом Верховный суд Швеции объявил 13 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отметив, что Анкара направляла в Стокгольм запрос об экстрадиции двух граждан Турции, суд уточнил, что экстрадиция возможна в двух случаях: для заключения в тюрьму по вынесенному приговору или для судебного преследования.

«В заключении правительству Верховный суд пояснил, что в обоих случаях существуют препятствия для экстрадиции», — сообщила шведская высшая судебная инстанция.

В суде также пояснили, что Анкара запросила экстрадиции людей, которых в Турции подозревают в участии в движении Гюлена. Турецкая сторона аргументировала свой запрос тем, что эти люди загрузили и использовали мобильное приложение организации Гюлена, и потому их обвиняют в участии в запрещённой организации.

По этому поводу шведский суд заявил, что не считает загрузку мобильных приложений участием в террористической деятельности. Верховный суд заявил, что по этой причине отказывает в экстрадиции.

Отмечается также, что турки, экстрадиции которых потребовала Анкара — беженцы.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках программы Швеции по интеграции в НАТО премьер-министр страны Ульф Кристерссон добился согласия от Анкары о ратификации Турцией заявки Стокгольма о вступлении в альянс.

Турецкие власти дали согласие о вхождении Швеции в НАТО при условии выполнения ряда требований, в том числе касающихся борьбы с терроризмом. Речь идёт о членах Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, как и движение Гюлена.

Поэтому поводу 12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия формирует с Турцией такие отношения, которые выгодны и Москве, и Анкаре. Он призвал турецкую сторону не обольщаться и помнить, что Турции не рады в Европе.