Москва, 13 июля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В Германии посмеялись над военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) старше 50 лет, которых туда прислали на обучение. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский военный. Соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении RT.

«Нас группа 50+, практически 85% такой коллектив. Над нами, грубо говоря, заставляли бегать, ну 58 лет», — сказал военнопленный.

Он рассказал, что в Германии видели, какого возраста приехавшие бойцы, смеялись немного над ними.

«Они видели какие мы не молодые. Как ты заставишь бежать человека, который не может бежать? Или ходить не может», — добавил украинский боец.

Говоря про себя, он отметил, что не может видеть, у него осталось практически 30% зрения. По его словам, ни то, что стрелять, а даже подписать бумаги военный не сможет.

Другой военнопленный рассказал, что когда они вернулись из Германии на Украину, им сказали забыть всё, чему там учили, потому что это им не пригодится.

Как сообщало 22 июня ИА Регнум, взятый в плен украинский военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Алексей Кондратовец рассказал, как мобилизованным солдатам командование ВСУ угрожало расстрелом за отказ идти на боевые позиции. Он сказал, что на позициях, куда доставили новичков, были тяжелораненые бойцы ВСУ. При этом, по его словам, новобранцы оказались в плену через несколько часов после погрузки раненых в автомобиль. С его слов, поддержки артиллерии и связи не было. Для участия в боях, новобранцы прошли лишь недельную подготовку.