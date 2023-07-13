Москва, 13 июля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Раскрыты подробности задержания спецслужбами активиста ЛГБТ, которого подозревают в государственной измене. Судя по кадрам, обнародованным ФСБ, трансгендера задержали на выходе из кафе в Москве.

Кадр из видео

Несколько сотрудников ФСБ надели на подозреваемого наручники и сопроводили в машину. Мужчина сопротивления не оказал.

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Как сообщили 13 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, житель Орловской области, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, оказывал финансовую помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ), направленную против безопасности России.

«Установлено, что активист ЛГБТ-движения <…> осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счёт кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ», ― указано в сообщении на сайте ведомства.

Также известно, что он является волонтёром правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), признанного в РФ иностранным агентом, и администратором тематического антироссийского информационного ресурса.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, несколькими днями ранее по подозрению в оказании финансовой помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ) задержали уроженца Пермского края. В ходе расследования установили, что работник одного из российских коммерческих банков перевёл деньги на счёт кредитно-финансовой организаций Украины. Средства предназначались для приобретения для украинской армии беспилотных авиационных систем, тепловизоров и иной техники, что расценивается как ущерб безопасности России.