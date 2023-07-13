Москва, 13 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Москвичи смогут больше узнать о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона на выставке коммунальной и спасательной техники, которая пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Бирюков

«Коммунальная и спасательная техника помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность», — отметил Пётр Бирюков.

Он сообщил, что с 1 августа по 10 сентября гости форума увидят 90 единиц техники, среди которых машины для уборки городских улиц и укладки асфальта, аэролодка, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, ретроавтомобиль дорожных служб и другие.