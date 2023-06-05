Пекин, 13 июля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Китаем превысил $114,547 млрд. Рост за полгода составил 40,6%. Об этом 13 июля сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, экспорт из Китая в Россию с января по июнь увеличился на 78,1% и составил $52,284 млрд. При этом поставки из России в КНР выросли на 19,4%, составив $62,263 млрд.

Только за июнь объём торговли между двумя странами составил $20,831 млрд. Экспорт Китая достиг $9,551 млрд, импорт из России при этом вырос до $11,280 млрд.

По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырос на 29,3% и достиг рекордных $190,271 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в Минэкономразвития заявили, что Китай остаётся одним из основных партнёров России. В первом квартале 2023 года товарооборот между двумя странами достиг отметки в 4,2 трлн рублей.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, торговый оборот КНР и России с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Экспорт из Китая в Россию за четыре месяца вырос на 67,2% и составил 33,68 млрд долларов. Поставки из России увеличились на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что товарооборот с Китаем по итогам 2023 года может достичь 200 млрд долларов.