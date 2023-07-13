Вашингтон, 13 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Голливудский актёр Джонни Депп записал видеообращение в преддверии премьеры фильма «Жанна Дюбарри». СМИ отмечают, что это обращение именно к российским поклонникам.

Rocco Spaziani/Global Look Press Джонни Депп

«Большое спасибо за то, что нашли время посмотреть наш фильм «Жанна Дюбарри». Я очень горжусь этим и надеюсь, что вам понравится. Берегите себя и до скорой встречи», — цитирует Джонни Депп Eprimefeed.

В фильме французского режиссёра Майвенн «Жанна Дюбарри» Депп исполнил роль короля Людовика XV.

В прошлый раз, в 2021 году Депп опубликовал видеоролик перед премьерой фильма «Великий». Депп обращался к россиянам, причем приветствовал зрителей на русском языке.

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Как сообщало ИА Регнум, американский актёр Джонни Депп приедет в Россию, где запишет песню с группой «ЯМОРЕ». В соцсетях группа рассказала, что у них в планах записать гитарную партию с Деппом. Переговоры с командой артиста начались в 2018 году, после его выступления в составе коллектива The Hollywood Vampires в «Олимпийском». Один из участников музыкальной группы сообщил, что актёр согласился на сотрудничество с «ЯМОРЕ» и приезд в Россию за 370 тысяч долларов и экскурсию по Калининградской области.