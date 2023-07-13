Украина, 13 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Городской совет подконтрольного Киеву Запорожья решил переименовать площадь Пушкина и несколько улиц города из-за напоминания о России. Об этом 13 июля сообщил в своём Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

LE MARECHAL Площадь Пушкина. Запорожье

«Переименование площади Пушкина в площадь Вернадского, улицы Волгоградской на улицу почётного гражданина Запорожья Владимира Грищенко, улицу Таганскую на улицу Антона Незолы, погибшего, защищая Запорожье и Украину, улицу Волжскую на улицу известного запорожского музыканта Андрея Лободы», — написал он.

Помимо этого, установленные Киевом власти решили прервать отношения с религиозными организациями каноничной Украинской православной церкви (УПЦ) как с организациями, как утверждают парламентарии, имеющими руководство на территории России.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал предложение о переименовании самого города Запорожье. Он назвал инициативу маразмом и отметил, что представители национальной комиссии Украины по государственному языку пытаются представить название этого города как понятие, носящее «российский, имперский нарратив». Бужанский заявил, что за такими предложениями скрывается украинский «псевдопатриотизм, пиар и показуха».

Позднее на Украине переименовали село Московское Шосткинского района Сумской области в Киевское. Рада также проголосовала за переименование посёлка Ленинка Гайсинского района Винницкой области — он получил название Первомайское.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Так, во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. Два монумента демонтировали в Стрыйском районе, в Самборском снесли ещё два памятника советским воинам-освободителям, в селе Луки убрали памятник лётчику Городенцеву, а в посёлке Борыня разрушили один из памятников мемориального комплекса «Слава героям».

Помимо этого, также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тысяч книг на русском языке. Решение о переименовании городских объектов приняли 18 мая власти Киева, а книгами в библиотеках занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Глава МИД России отметил, что дерусификация Украины по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, прокомментировала переименование улицы Владимира Высоцкого в Изюме в улицу Стива Джобса. Захарова заявила, что украинцы просто не могут простить барду строки «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».