Москва, 13 июля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Стамбул и регион Мраморного моря известны своей сейсмичекой активностью, поэтому вероятность масштабного землетрясения там действительно существует, однако возникновение такого мощного цунами, которое повлечёт затопление многих прибрежных жилых зон, вызывает сомнения. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности ИФЗ им. О. Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее профессор сейсмологии из Турции, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган сообщил, что в Стамбуле и регионе Мраморного моря будет мощное землетрясение магнитудой выше семи, которое приведёт к сильнейшему цунами, способному затопить ряд жилых районов. Уже сейчас во многих районах Стамбула на набережных вывешены планы эвакуации в случае цунами. Согласно прогнозам учёного, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдёт мощнейшее землетрясение. Вероятность его возникновения до 2030 года Эйидоган оценивает примерно в 50 процентов. По мнению турецкого сейсмолога, катастрофа будет масштабной и затронет весь регион.

Как отметил Татевосян, через Мраморное море проходит активный разлом, из-за которого происходили землетрясения и в более древнее время, когда Стамбул был Константинополем. Учёный пояснил, что это достаточно сейсмоактивная зона Турции.

«Как и следует из оценки вероятности турецкого учёного — сложно сказать, что такое сильное землетрясение произойдёт именно в период до 2030 года. Землетрясению нужно время, чтобы «созреть». Там должно накопиться напряжение, должны быть какие-то препятствия тому, чтобы эта подвижка реализовалась в виде медленных криповых движений. Это довольно длительный процесс накопления напряжений», — рассказал Татевосян.

Он отметил, что между сильными землетрясениями в одном районе должно пройти значительное время — годы — до нового подобного. Тем не менее, как пояснил Татевосян, землетрясение в феврале 2023 года было на юго-востоке Турции, поэтому нельзя исключать подобной катастрофы на западе страны, о чём сейчас предупреждают учёные. По словам сейсмолога, существует много гипотез о том, что служит спусковым крючком для активизации землетрясения, от изменения атмосферного давления до изменения скорости вращения Земли. Однако ни одна из них не является достоверной. Как указал Татевосян, сложно назвать конкретный спусковой механизм, который может спровоцировать начало землетрясения, но точно известно, что это никогда не происходит само по себе. Учёный пояснил, что это небыстрый процесс, так как должно накопиться достаточное напряжение за счёт того, что идут медленные деформации плит, а высвободить напряжение медленно, как оно накапливается, нет возможности, что и приводит к землетрясению. Тем не менее Татевосян не уверен, что землетрясение в Мраморном море способно вызвать такое мощное и разрушительное цунами, о котором предупреждают турецкие сейсмологи.

«Чтобы произошло цунами, не только сейсмическая активность должна его вызвать. Землетрясение должно произойти именно на определённой глубине, должна быть соответствующая геометрия бухты, чтобы был нагон воды. Думаю, что землетрясение там не может вызвать существенного цунами. Это структура не такого масштаба», — поделился сейсмолог.

По мнению учёного, будущее землетрясение в Стамбуле ощутят и соседи Турции, так как его толчки могут распространиться на расстоянии 200-300 км. Однако видимых разрушений в других странах не будет. По словам учёного, их могут почувствовать жители многоэтажных домов, их верхних этажей.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки привели к разрушениям и в соседних государствах, в том числе в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. Жертвами землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года стали, по данным властей этих стран, около 60 тысяч человек. Ещё 130 тысяч человек пострадали.

Ранее ИА Регнум передавало, в начале февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3,0 в акватории Чёрного моря в районе Алушты. О подземном толчке сначала сообщили жители южного берега Крыма. Позднее подтверждение поступило и от сейсмологов. Эпицентр землетрясения находился в 25 км от Алушты, очаг — на глубине 15 км. Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков не исключил в Крыму землетрясения, подобного турецкому, так как полуостров входит в тот же сейсмический пояс.