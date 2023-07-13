Москва, 13 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала о том, что проходит курс лечения от алкоголизма в клинике. В социальной сети она разместила видеообращение.

Алексей Филиппов/РИА Новости Певица Максим

Она рассказала, что тяжело болела. И что слишком быстро после болезни начала гастролировать, запланировала массу концертов, что оказалось ей не по силам.

Апогеем этого стал несостоявшийся концерт в Сочи. Певица рассказала, что приехала на него совершенно без сил, перед выходом на сцену ей делали капельницу. И она решила принять спиртное, чтобы было легче выступать.

Ничего не вышло, отметила МакSим и добавила, что всё закончилось срывом шоу. Ей пришлось выплатить многомиллионные неустойки, но жаль другого, отметила певица — жаль, что пропала даром работа коллег, пострадала репутация.

«Поэтому я всё-таки пришла к тому, что эта моя, уже ставшая привычкой, такая попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, а я очень впечатлительная, от каких-то эмоций посредством алкоголя, — ни к чему не приводит», — сообщила МакSим.

Отметив, что приводит всё это к большим потерям, МакSим признала, что у неё сформировалась зависимость от алкоголя. Она осознала её и решила действовать.

«Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время», — сказала певица и добавила, что её поддерживают музыканты, семья.

Было нелегко принять решение и отправиться на лечение в клинику. Сказать об этом вслух — это огромный шаг, призналась певица.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году МакSим, заболев коронавирусом, попала в больницу с пневмонией, где она продолжительное время находилась в коме, а затем начала выздоравливать. В августе 2021 года её выписали, а в апреле 2022 года она объявила о планах дать в Москве свой первый после болезни концерт.

Сорванный концерт в Сочи, о котором рассказала МакSим, проходил 18 марта 2023 года. После того как певица исполнила несколько песен, её увезли на скорой. 1 апреля она выступила с концертом в Твери, о котором в СМИ писали как о неудачном и напоминающем концерт в Сочи.

4 апреля МакSим сообщила о переносе запланированных на ближайшее время концертов из-за необходимости пройти курс лечения.