Москва, 13 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Обращение генерал-майора Ивана Попова, в котором он заявил, что его якобы отстранили от службы, разместили в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. В своём Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак написал, что депутат Госдумы Андрей Гурулёв сделал из этого политическое шоу.

Владимир Федоренко/РИА Новости Депутат Госдумы Андрей Гурулёв

«То, что «депутат» Гурулёв его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести», — говорится в сообщении.

При этом Турчак отметил, что такими командирами, как Попов, страна может гордиться. Первый вице-спикер Совфеда добавил, что совесть генерал-майора чиста.

В среду, 12 июля, Гурулев опубликовал обращение Попова, в котором тот рассказывает о якобы имевшем место отстранении его от командования 58-й армией и неких разногласиях с руководящим составом.

58-я общевойсковая армия со штабом во Владикавказе входит в Южный военный округ. Армия участвовала в боевых действиях на территории Чеченской Республики, осуществляла преследование незаконных вооруженных формирований и вела боевые действия по захвату высот в районе Аргунского ущелья, участвовала в освобождении заложников в Беслане. Военнослужащие армии с 2015 года выполняли задачи в центре по примирению сторон в Сирии.