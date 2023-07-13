Афины , 13 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. В центре греческой столицы прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало возле здания Великой масонской ложи Греции. Об этом 13 июля сообщил греческий телеканал Skai TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

Недалеко от места взрыва сотрудники полиции обнаружили второй пакет со взрывчаткой. Его обезвредили специалисты-взрывотехники.

Перед взрывом поступил звонок с предупреждением. По информации канала, в 06:30 (совпадает с мск) неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывном устройстве в Великой масонской ложе Греции.

«Как только патрульная машина полиции прибыла на место происшествия, бомба взорвалась, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших», ― сообщил телеканал.

Отмечается, что мощность устройств была небольшой, они состояли из петард, металлических ёмкостей с горючей жидкостью и других материалов.

В результате взрыва оказалась повреждена кладка здания масонов. Пока никто не взял ответственность за это преступление. Органы государственной безопасности начали предварительное расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале полиция Греции провела операцию по ликвидации подозрительного пакета возле здания генерального консульства России в Салониках. Его возле входа в дипмиссию оставил проходивший мимо молодой человек.

Как уточнила и. о. генконсула Юлиана Гайфутдинова, полиция отреагировала незамедлительно. Пакет с надписью «Русский мир» контролируемым взрывом уничтожили соответствующие службы. Остатки пакета взяли на экспертизу.