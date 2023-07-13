Курск, 13 июля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. ФСБ на территории Курской области пресекла деятельность диверсантов, передававших ВСУ сведения, касающиеся объектов Минобороны. Об этом сообщили 13 июля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обезвреженная преступная группа состояла из граждан России. Они собирали данные об объектах Минобороны, находящихся в Курской области.

Получаемые от диверсантов сведения, отмечает ведомство, украинская армия могла использовать для осуществления диверсий, а также нанесения ударов беспилотниками и высокоточным оружием в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники.

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — заявили в ФСБ.​​​​​​​

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 13 июля распространила информацию о задержании трансгендера из Орловской области, который подозревается в финансировании ВСУ.

Он, по сведению ФСБ, перевёл на Украину деньги с целью оказания помощи украинской армии. Против российского гражданина возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

10 июля ФСБ провела операцию по задержанию руководства и персонала частной клиники из Московской области, которая выдавала украинским мигрантам фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами.