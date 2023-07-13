Пермь, 13 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Молодой актёр пермского театра «У моста» Семён Осокин-Портной погиб в возрасте 20 лет. О его скоропостижной смерти сообщил паблик Пермского государственного института культуры ПГИК в «ВКонтакте».

vk. comdark_tom Семён Осокин-Портной

«Скоропостижно ушёл из жизни студент группы ДТА/20-1 Семён Сергеевич Осокин-Портной 02.09.2002 года рождения», — сообщили в ПГИК.

Молодой человек учился на актерском отделении на курсе художественного руководителя Пермского театра «У Моста» Сергея Федотова.

Актёр, отмечают в театральном вузе, был одарённым человеком, сыграл в театре десятки ролей, в том числе священника в «Маленьких трагедиях», Мелузова — в пьесе Островского «Таланты и поклонники», Ивана — в спектакле «Карамазовы», Коровьева — в «Мастере и Маргарите».

Пермский портал 59.ru сообщил, со ссылкой на актрису театра «У моста», что Осокин-Портной утонул.

«Это был талантливый, красивый, обаятельный актёр, с невероятной работоспособностью и желанием жить и творить», — процитировал её портал.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в возрасте 44 лет скоропостижно скончалась актриса театра и кино Лариса Маршалова. Актриса снялась в сериалах «Каменская», «Мужчины не плачут», «Захватчики», «Дом Фарфора», «Она не могла иначе», в художественном фильме «Ищу тебя».

5 июля в Москве скончался актёр и режиссёр Театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств России Алексей Кузнецов.