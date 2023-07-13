Москва, 13 июля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» предложил признать многодетными российские семьи с двумя детьми. Об этом говорится в его обращении к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…» — процитировало выдержку из документа РИА Новости.

Вице-спикер указал, что в России имеется относительно небольшое количество семей с тремя и более детьми. Даванков уточнил, что большая часть семей не заводит больше двух детей, так как бывают неспособны обеспечить их всех финансово в достаточном объеме.

Как сообщало, 13 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что правительство рассмотрит проект, который определяет состав многодетных семей. До этого о такой необходимости заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это нужно для единой трактовки как на уровне регионов, так и на уровне федерации. О необходимости законодательно определить статус многодетной семьи заявлял и президент Владимир Путин.

В День защиты детей 1 июня глава государства назвал поддержку семей с детьми безусловным приоритетом для властей. Путин подчеркнул, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России, «кто бы ни пытался их сейчас оспаривать».

Также в сентябре 2022 года фракция КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об основах правового положения многодетных семей в России. По мнению парламентариев, необходимо стимулировать желание супругов к созданию многодетной семьи. Также необходима всемерная поддержка института многодетной семьи.