Москва, 13 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Все международные рейсы в аэропорту Домодедово с 13 июля обслуживаются в новом сегменте терминала Т2. Об этом сообщили в воздушной гавани.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Для вылетающих пассажиров, прибывающих в аэропорт, предлагаем воспользоваться нулевой входной группой и подъездными отметками А5–А7, В5–В7», ― говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

Все внутренние рейсы теперь обслуживают только в старом сегменте терминала ― Т1, к которому примыкает Т2.

Терминал Т2 открыли в июле, первые рейсы новый терминал принял 11 июля. Новый сегмент включает семь этажей общей площадью порядка 240 тыс. кв. м, 22 выхода на посадку. Общая площадь аэровокзала «Домодедово» с его открытием составила 500 тысяч кв. м, пропускная способность ― свыше 60 млн пассажиров в год.

Строить Т2 начали в 2015 году, чтобы завершить работы к чемпионату мира по футболу 2018 года. Аэропорт инвестировал в проект более 42 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России планируют ввести в эксплуатацию 14 объектов аэродромной инфраструктуры. Это модернизированные объекты аэродромов в населённых пунктах Большое Савино, Вилюйск, Воронеж, Елизово, Киров, Орёл, Певек, Сеймчан, Томск, Усть-Камчатск, Усть-Нера, Чара, Черский, Якутск.

Работы ведутся по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется с 2019 года. Один из недавних примеров обновления инфраструктуры — открытие нового терминала в новосибирском аэропорту Толмачёво — крупнейшем транспортном узле Сибири. Его площадь составила 58 тысяч кв. м. Строительство по проекту известного российского архитектора Сергея Кузнецова велось 2,5 года. Высота сводов терминала сравнима с высотой 10-этажного дома.