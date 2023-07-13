Москва, 13 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Индекс Московской биржи впервые с февраля 2022 года превысил отметку 2900 пунктов. Это 13 июля следует из данных торговой площадки.

Сергей Гунеев/РИА Новости

По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи увеличился на 0,26%, до 2904,32 пункта, при этом долларовый индекс РТС вырос на 0,11% и составил 1006,04 пункта.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи возрос на 0,51%, составив 2 911,56 пункта, а индекс РТС увеличился 0,6%, до 1011,04 пункта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая индекс Московской биржи в ходе торгов в первый раз с апреля 2022 года превысил отметку 2700 пунктов. На тот момент долларовый индекс РТС составлял 1066,65 пункта.

Также 6 июля курс евро на Мосбирже впервые с 28 марта 2022 года поднялся выше 102 рублей. При этом за доллар давали 93,3 рубля.