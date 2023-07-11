Москва, 13 июля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Статус многодетной семьи — один из ориентиров государства, и поэтому нельзя занижать эту планку и признавать многодетными в том числе и семьи с двумя детьми. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 июля заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»), объясняя, почему она не поддерживает соответствующую инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Если мы скажем, что двое детей — это уже много, то люди и будут считать, что это много, а один — нормально. А нам для демографии надо трое и четверо. Вопрос демографии — это вопрос национальной безопасности. Вопрос существования страны как таковой. И ориентиры надо ставить глобально. Три ребенка — это, что сейчас спасёт Россию», — сказал Буцкая.

Что касается мер поддержки, то, по её словам, они должны распространяться и на первого ребенка, и на второго, и на третьего, и на четвёртого и так далее, поскольку для страны важен каждый ребенок.

Парламентарий подчеркнула, что понижать планку многодетности нельзя, так как в противном случае есть риск получить снижение роста рождаемости вместо его увеличения. А цели должны быть большие.

Критически к идее Даванкова отнеслась и член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. По её словам, в России уже закрепилась практика считать многодетной ту семью, в которой трое и более детей.

Кроме того, она считает, что государство должно брать на себя не завышенные обязательства, а реальные — и выполнять их.

«Сегодня у многодетных семей очень много проблем. Меня, например, очень беспокоят вопросы о выделении участков нашим многодетным семьям. Эти земли зачастую не обеспечены соответствующими сетями, и построить там жильё, а также заселить бывает крайне сложно», — сказала Ларионова.

Как полагает парламентарий, если увеличить в России количество семей, признанных многодетными, то их проблемы будут решаться с ещё большим трудом.

«Три ребенка и более — это наша традиционная многодетная семья в РФ», — призвала не забывать Ларионова.

Ранее сообщалось о том, что Даванков направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором попросил поддержать идею о наделении статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. По его словам, в России мало семей с тремя и более детьми из-за финансовых проблем, с которыми сталкиваются жители РФ. Однако если прописать в законодательстве, что многодетной будет считаться и та семья, в которой два ребенка, это позволит расширить существующие меры поддержки.

До этого ИА Регнум сообщало о том, что в РФ могут принять закон о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеют детей. Это будто бы позволит семьям расширяться и станет подспорьем для основания родовой усадьбы.

Кроме того, президент России Владимир Путин поручил повысить максимальный размер льготной ипотеки для многодетных семей.