Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве
Москва, 13 июля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. О пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве сообщили очевидцы 13 июля.
Кадр из видео
«Что-то горит в районе Кунцевского рынка», — говорится в сообщении.
Виден густой столб чёрного дыма. Других подробностей инцидента пока не приводится.
Как сообщало ИА Регнум, пожар в строящемся здании при отеле «Немчиновка парк» вспыхнул вечером 12 июля. В работах по тушению пожара принимали участие 63 человека и было задействовано 23 единицы техники. Возгорание ликвидировали утром 13 июля.