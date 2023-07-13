Москва, 13 июля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. О пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве сообщили очевидцы 13 июля.

Кадр из видео

«Что-то горит в районе Кунцевского рынка», — говорится в сообщении.

Виден густой столб чёрного дыма. Других подробностей инцидента пока не приводится.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в строящемся здании при отеле «Немчиновка парк» вспыхнул вечером 12 июля. В работах по тушению пожара принимали участие 63 человека и было задействовано 23 единицы техники. Возгорание ликвидировали утром 13 июля.