Минск, 13 июля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. У деревни Усакино Кличевского района Могилевской области в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа нашли неизвестное захоронение местных жителей, расстрелянных во время Великой Отечественной войны немецкими войсками. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты костные останки не менее 17 человек, а также гильзы, пули, кухонная утварь и предметы гражданской одежды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нацисты расстреляли мирных жителей в июле 1942 года на расстоянии полукилометра от деревни Усакино в рамках карательной операции Adler.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта генпрокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что в переданных из России документах вермахта содержится ранее неизвестная информация о карательных операциях нацистов во время войны. По его словам, после изучения этих документов белорусской стороне стало известно о десятках ранее неизвестных мест массового уничтожения людей.

В конце мая Швед заявил, что следователям нужно провести осмотр порядка 200 подобных локаций.