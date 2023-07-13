Москва, 13 июля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Российская армия впервые успешно применила в ходе боевых действий в зоне СВО комплекс дистанционного управления «Курган» для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом 13 июля рассказал представитель команды разработчиков-энтузиастов комплекса.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ несет противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

«Подразделение спецназа группировки «Юг» «заптурило» блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления «Курган» для ПТРК «Корнет», — заявил он в беседе с РИА Новости.

На предоставленных разработчиками кадрах видно наведение комплекса прицельными средствами на блиндаж украинской армии на одном из терриконов, запуск управляемой ракеты и контроль поражения цели. Наведение и пуск управляемого снаряда произвели с помощью выносного пульта дистанционного управления.

Отмечается, что главной задачей новой разработки является сбережение жизни российских военных от ответного огня противника.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая российский зенитный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире продемонстрировал автоматический режим работы в бою. ЗРК уничтожил военные самолёты украинской армии в зоне СВО.

Позднее глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров подтвердил поражение С-350 цели в зоне СВО в автоматическом режиме. Он подчеркнул, что для этого применили искусственный интеллект без участия человека.