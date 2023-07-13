Москва, 13 июля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. На 45-м году жизни скоропостижно скончалась актриса театра и кино, звезда сериала «Каменская» Лариса Маршалова, сообщили на официальном сайте театра-студии киноактера «Беларусьфильм».

Кадр из фильма «Колдовское озеро». Россия. 2018 Лариса Маршалова

«Ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца», — говорится в сообщении.

Актриса ушла из жизни 12 июля 2023 года.

На сайте также сообщается, что актриса была добра, великодушна, талантлива. Она с чувством юмора рассказывала о своих героинях, и это шло от глубины понимания сути характера персонажа и от обострения ею драматургической ситуации.

Причина смерти не уточняется.

Маршалова работала в труппе театра-студии с 2001 года. Свою творческую деятельность она начала с небольших ролей. Зрителям актриса запомнилась по сериалам «Каменская», «Псевдоним «Албанец», «Мужчины не плачут», «Воскресенье в женской бане», «Захватчики», «Дом фарфора» и другим. Всего в её карьере свыше 60 ролей в кино и сериалах.