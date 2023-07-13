Джакарта, 13 июля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 13 июля, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке.

Рамиль Ситдиков/РАИ Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«О каких-то новых предложениях мне неизвестно», — сказал Лавров журналистам.

Министр отметил, что, судя по всему, речь идёт о том, что Россия и Турция уже обсуждали готовность двух стран работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна в развивающиеся страны.

Зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, одно из которых регулирует вывоз украинского зерна и ещё одно — доступ сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение российской части зерновой сделки. Тем не менее, 17 мая в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили продление зерновой сделки на два месяца.

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Лавров 14 июня заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. По его словам, по статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идёт в беднейшие страны. Министр подчеркнул, что Москва не станет продлевать сделку, если до 17 июля не увидит выполнения её условий. Прекращение участия в сделке рассматривает и глава государства Владимир Путин.

При этом российская сторона неоднократно подчёркивала, что решение большинства проблем зерновой сделки блокирует Запад.